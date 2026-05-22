francia

Così Bardella si apre la via per l’Eliseo: cene coi tycoon, segnali a Merz. E la strategia di Meloni

(Bardella. Foto Ansa)
(Bardella. Foto Ansa)
(Bardella. Foto Ansa)
Francesca De Benedetti
22 maggio 2026 • 20:52

Meloni è «una grande leader, incarna una nuova forma di leadership sulla scena europea», dice il delfino di Le Pen. Con le presidenziali all’orizzonte, oltre a incontrare i big degli affari, l’estrema destra francese lancia ponti verso Berlino e segue il sentiero già battuto dalla premier nostrana

Giorgia Meloni «è una grande leader politica»: questo è quel che Jordan Bardella dichiara. La frasetta è infilata in una intervista rilasciata a Le Point, che segue di pochi giorni (e rinforza tatticamente) quella col Frankfurter Allgemeine Zeitung: il delfino di Marine Le Pen, ad oggi candidato di punta per le presidenziali, sta costruendo a livello europeo, oltre che in Francia, il suo sentiero per l’Eliseo. Dentro tutti quei messaggi in bottiglia che il presidente del Rassemblement National h

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 