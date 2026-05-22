Così Bardella si apre la via per l’Eliseo: cene coi tycoon, segnali a Merz. E la strategia di Meloni

Meloni è «una grande leader, incarna una nuova forma di leadership sulla scena europea», dice il delfino di Le Pen. Con le presidenziali all’orizzonte, oltre a incontrare i big degli affari, l’estrema destra francese lancia ponti verso Berlino e segue il sentiero già battuto dalla premier nostrana

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Giorgia Meloni «è una grande leader politica»: questo è quel che Jordan Bardella dichiara. La frasetta è infilata in una intervista rilasciata a Le Point, che segue di pochi giorni (e rinforza tatticamente) quella col Frankfurter Allgemeine Zeitung: il delfino di Marine Le Pen, ad oggi candidato di punta per le presidenziali, sta costruendo a livello europeo, oltre che in Francia, il suo sentiero per l’Eliseo. Dentro tutti quei messaggi in bottiglia che il presidente del Rassemblement National h