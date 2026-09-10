la politica monetaria come leva

E rialzo di tassi fu: la guerra di Trump trasforma Christine Lagarde in falco

(Christine Lagarde col cancelliere tedesco alla vigilia del rialzo dei tassi. Foto X / Lagarde)
(Christine Lagarde col cancelliere tedesco alla vigilia del rialzo dei tassi. Foto X / Lagarde)
(Christine Lagarde col cancelliere tedesco alla vigilia del rialzo dei tassi. Foto X / Lagarde)
Francesca De Benedetti
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10 settembre 2026 • 19:23

Per contenere l’aumento dei prezzi innescato dall’avventura mediorientale americana, la Banca centrale europea alza i tassi di 0,25 punti. Una scelta che non convince tutti, ma che la Bce addolcisce con note positive sulla «resilienza dell’economia europea»

E quindi si direbbe che, subito dopo l’incontro col cancelliere tedesco e un po’ prima di lasciare la guida della Banca centrale europea (almeno stando ai rumor sempre più insistenti), Christine Lagarde si stia un po’ più “falchizzando”, espressione che nell’ambito delle politiche monetarie indica appunto chi è disposto ad alzare i tassi di interessi – con tutte le conseguenze che ciò comporta – in nome della priorità dichiarata di tenere a bada l’inflazione. È quel che ha fatto, giovedì mattina

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 