l’aggressione alla parata CSD

L’attentato a Berlino è islamista, l’assalitore era noto. Merz: «Vogliono dividerci»

Francesca De Benedetti
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26 luglio 2026 • 20:53Aggiornato, 26 luglio 2026 • 20:58

Col furgone sulla sfilata del Pride: una donna morta e 29 feriti. Il sospettato, Abdul Ballout, era già stato individuato da tempo dalle autorità come «minaccia». È stato trovato e ucciso all’indomani dell’attacco. Il cancelliere e l’nno alla «società aperta»: «Non dividiamoci»

La Germania vive il trauma collettivo di un altro attentato, un colpo al cuore, nel Tiergarten di Berlino, e il cancelliere cristianodemocratico Friedrich Merz vede davanti a sé tempi complessi: quando dice che «questi atti hanno lo scopo di dividere la nostra società», pensa anche all’estrema destra arrembante che può speculare sull’accaduto. Del resto, mentre lui, Merz, parla ancora di «società aperta» da difendere, e mentre il sindaco della capitale, Kai Wegner, anche lui Cdu, parla di «attac

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 