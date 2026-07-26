L’attentato a Berlino è islamista, l’assalitore era noto. Merz: «Vogliono dividerci»

Col furgone sulla sfilata del Pride: una donna morta e 29 feriti. Il sospettato, Abdul Ballout, era già stato individuato da tempo dalle autorità come «minaccia». È stato trovato e ucciso all’indomani dell’attacco. Il cancelliere e l’nno alla «società aperta»: «Non dividiamoci»
La Germania vive il trauma collettivo di un altro attentato, un colpo al cuore, nel Tiergarten di Berlino, e il cancelliere cristianodemocratico Friedrich Merz vede davanti a sé tempi complessi: quando dice che «questi atti hanno lo scopo di dividere la nostra società», pensa anche all’estrema destra arrembante che può speculare sull’accaduto. Del resto, mentre lui, Merz, parla ancora di «società aperta» da difendere, e mentre il sindaco della capitale, Kai Wegner, anche lui Cdu, parla di «attac