l’intervista

Bernd Lange: «C’era pressione nella stanza». L’ombra di Trump nei negoziati sui dazi

(Bernd Lange. Foto Europarlamento)
(Bernd Lange. Foto Europarlamento)
(Bernd Lange. Foto Europarlamento)
Francesca De Benedetti
20 maggio 2026 • 21:06

In una situazione inedita, il negoziatore dell’Europarlamento si è battuto non assieme ma nonostante le altre istituzioni Ue, per inserire tutele per gli europei prima di azzerare i dazi agli Usa. «La pressione era nella stanza», la Commissione «sentiva Washington» e «ha mostrato il lato duro». Parla il protagonista

«La pressione era nella stanza», dice Bernd Lange, il socialdemocratico tedesco che presiede la commissione Commercio internazionale dell’Europarlamento e che si è ritagliato il ruolo chiave di difensore degli interessi europei nel dossier dei dazi. Ed è chiaro dal resto dell’intervista cosa intenda con «la pressione»: nella stanza c’era (la pressione che esercita) l’amministrazione Trump. «Pure nella notte dei negoziati Šefčovič, il commissario Ue al Commercio, si è sentito al telefono con la c

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 