europa

L’Ue può avere «risorse proprie» per un futuro più equo: sprecherà l’occasione?

(Von der Leyen e Meloni. Foto Ansa)
(Von der Leyen e Meloni. Foto Ansa)
(Von der Leyen e Meloni. Foto Ansa)
Francesca De Benedetti
Segui Domani su Google
01 luglio 2026 • 20:21Aggiornato, 01 luglio 2026 • 20:28

Nella pandemia furono viste come leva per la solidarietà. Nel dibattito sul futuro bilancio Ue fanno gola ai governi come scappatoia. Ma le «tasse europee» sono sottratte al dibattito pubblico, omettendone il potenziale: redistribuire, promuovere priorità comuni e un futuro equo

Era già successo durante la pandemia e il rischio è che vada così anche stavolta: si intravede il potenziale delle «nuove risorse proprie dell’Ue», poi lo si spreca. Si intuisce che determinate tasse europee alleggeriscano i giovani dagli interessi del debito comune e spingano chi fa più profitti, in modo dannoso, a contribuire di più alle casse di tutti; ma poi finisce che pure le “tasse Ue” seguono l’andazzo destrorso o sono lasciate a margine. Il tema torna d’attualità non solo perché da lugl

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 