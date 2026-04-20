Con il trionfo di Radev, la Bulgaria ritrova stabilità. Ma il prezzo è geopolitico

Per la prima volta da anni ci sono le condizioni per un governo stabile (e monocolore) e Radev ha promesso di mettere mano alla riforma della giustizia, perno per contrastare il malaffare nelle istituzioni. L’attenzione internazionale alle vicende elettorali bulgare e alla vittoria lampo non è però legata alle dinamiche interne al paese, quanto alle controverse posizioni in campo internazionale e geopolitico
SOFIA – Si attendeva una larga vittoria, è arrivato un trionfo. L’ex presidente bulgaro Rumen Radev, leader del movimento Bulgaria progressista, nato solo pochi mesi fa in vista del voto di domenica scorsa, esce dalle urne come protagonista assoluto della scena politica nel paese. Ha fatto piazza pulita della concorrenza, raccogliendo quasi il 45 per cento dei voti e assicurandosi con ampio margine la maggioranza assoluta nel prossimo parlamento di Sofia. Agli altri partiti le briciole: l’ex pre