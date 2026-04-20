Con il trionfo di Radev, la Bulgaria ritrova stabilità. Ma il prezzo è geopolitico

Per la prima volta da anni ci sono le condizioni per un governo stabile (e monocolore) e Radev ha promesso di mettere mano alla riforma della giustizia, perno per contrastare il malaffare nelle istituzioni. L’attenzione internazionale alle vicende elettorali bulgare e alla vittoria lampo non è però legata alle dinamiche interne al paese, quanto alle controverse posizioni in campo internazionale e geopolitico