Cenerentola dell’Ue, povera e instabile. Da Capodanno la Bulgaria entra nell’euro

A seguito dell’ultimo ciclo di proteste e delle dimissioni del premier, in primavera il paese tornerà al voto. Nel frattempo entra nell’eurozona. A definire il futuro della Bulgaria sarà anche l’evoluzione del contesto internazionale

Sofia – La Bulgaria sta per fare un passo importante: già membro dell’Unione europea dal 2007, dal primo gennaio diventa anche il ventunesimo componente dell’Eurozona. Dopo anni di rinvii e di attesa, entra nel 2026 lasciandosi alle spalle dopo 140 anni la sua valuta, il lev, e adotta la moneta unica europea. Un’attesa inquieta Nel cuore della capitale Sofia, addobbata e semivuota per le vacanze di Natale, negli ultimi giorni le scalinate della Banca Nazionale Bulgara si sono trasformate in un p