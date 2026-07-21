Burnham inciampa sulle bollette. E il nuovo governo ricorda già quello vecchio

L’esecutivo annuncia sgravi sui costi dell’energia, ma è caos sulle coperture. Su difesa, riarmo e persino sui ministri il nuovo premier evoca l’ex Starmer

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Prima riunione di governo, per il nuovo premier britannico Andy Burnham, e anche primo pasticcio: se il buongiorno si vede dal mattino, allora per il Labour il nuovo giorno si preannuncia così così, e soprattutto, non così nuovo come vorrebbe sembrare. Mossa con scivolone Nel riunire la sua nuova squadra – che mantiene parecchi nomi del precedente governo Starmer, compresa la controversa ministra degli Interni Shabana Mahmood – questo martedì Burnham ha pensato di tirare fuori il coniglio dal ca