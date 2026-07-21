regno unito

Burnham inciampa sulle bollette. E il nuovo governo ricorda già quello vecchio

Francesca De Benedetti
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21 luglio 2026 • 20:10Aggiornato, 21 luglio 2026 • 20:12

L’esecutivo annuncia sgravi sui costi dell’energia, ma è caos sulle coperture. Su difesa, riarmo e persino sui ministri il nuovo premier evoca l’ex Starmer 

Prima riunione di governo, per il nuovo premier britannico Andy Burnham, e anche primo pasticcio: se il buongiorno si vede dal mattino, allora per il Labour il nuovo giorno si preannuncia così così, e soprattutto, non così nuovo come vorrebbe sembrare. Mossa con scivolone Nel riunire la sua nuova squadra – che mantiene parecchi nomi del precedente governo Starmer, compresa la controversa ministra degli Interni Shabana Mahmood – questo martedì Burnham ha pensato di tirare fuori il coniglio dal ca

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 