Caso Ceuta-Schengen, Meloni innesca divisione in Ue. La vera invasione? Quella Maga

Cavallo di Troia delle estreme destre in Ue anche in questo e anche stavolta, il governo meloniano fa partire il fuoco di fila contro la Spagna «immigrazionista». Dall’amministrazione Trump al governo Netanyahu, è un’ondata di attacchi, fake news e propaganda. L’Europa non ne esce bene, e neppure von der Leyen
Serviranno ulteriori elementi per chiarire la natura dell’onda anomala migratoria spinta dal Marocco verso Ceuta, ma non c’è dubbio sulla natura coordinata e mistificatoria delle reazioni ai fatti, e dell’uso politico dei fatti stessi, da parte non solo di Giorgia Meloni – la prima a dare il via alla masnada sul versante europeo, cavallo di Troia delle estreme destre in Ue anche in questo, anche stavolta – né solo delle destre, ma del blocco Usa-Israele (in rapporti cordiali con Rabat). Per dare