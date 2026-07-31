destre all’attacco di Sánchez

Caso Ceuta-Schengen, Meloni innesca divisione in Ue. La vera invasione? Quella Maga

Francesca De Benedetti
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31 luglio 2026 • 21:00Aggiornato, 31 luglio 2026 • 21:08

Cavallo di Troia delle estreme destre in Ue anche in questo e anche stavolta, il governo meloniano fa partire il fuoco di fila contro la Spagna «immigrazionista». Dall’amministrazione Trump al governo Netanyahu, è un’ondata di attacchi, fake news e propaganda. L’Europa non ne esce bene, e neppure von der Leyen

Serviranno ulteriori elementi per chiarire la natura dell’onda anomala migratoria spinta dal Marocco verso Ceuta, ma non c’è dubbio sulla natura coordinata e mistificatoria delle reazioni ai fatti, e dell’uso politico dei fatti stessi, da parte non solo di Giorgia Meloni – la prima a dare il via alla masnada sul versante europeo, cavallo di Troia delle estreme destre in Ue anche in questo, anche stavolta – né solo delle destre, ma del blocco Usa-Israele (in rapporti cordiali con Rabat). Per dare

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 