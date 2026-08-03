Migranti, Sánchez accerchiato in Europa. Von der Leyen: «Rafforzare le frontiere»

L’emergenza è rientrata, ma le fratture innescate da Meloni nell’Ue no: anche se la presidente di Commissione torna a usare la parola «solidarietà», la convivenza tra le destre e i socialisti diventa sempre più invivibile. Trump rincara la dose: «L’immigrazione sta uccidendo l’Europa»

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Ursula von der Leyen che risponde a Pedro Sánchez, governo spagnolo e italiano che si rintuzzano, gli ambasciatori dei 27 governi riuniti e poi, questo martedì, i ministri degli Interni Ue in videoconferenza: adesso che l’emergenza Ceuta è rientrata, diventa sempre più evidente la vera crisi nella quale versa l’Unione europea. Non riguarda tanto i confini esterni dell’Ue – il cui sfondamento si spiega anzitutto con ingerenze straniere, il cui scopo era proprio di destabilizzare Spagna e Unione –