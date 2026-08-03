Trump: «L’immigrazione uccide l’ue»

Migranti, Sánchez accerchiato in Europa. Von der Leyen: «Rafforzare le frontiere»

Francesca De Benedetti
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03 agosto 2026 • 21:02Aggiornato, 03 agosto 2026 • 21:07

L’emergenza è rientrata, ma le fratture innescate da Meloni nell’Ue no: anche se la presidente di Commissione torna a usare la parola «solidarietà», la convivenza tra le destre e i socialisti diventa sempre più invivibile. Trump rincara la dose: «L’immigrazione sta uccidendo l’Europa»

Ursula von der Leyen che risponde a Pedro Sánchez, governo spagnolo e italiano che si rintuzzano, gli ambasciatori dei 27 governi riuniti e poi, questo martedì, i ministri degli Interni Ue in videoconferenza: adesso che l’emergenza Ceuta è rientrata, diventa sempre più evidente la vera crisi nella quale versa l’Unione europea. Non riguarda tanto i confini esterni dell’Ue – il cui sfondamento si spiega anzitutto con ingerenze straniere, il cui scopo era proprio di destabilizzare Spagna e Unione –

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 