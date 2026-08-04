allarme “nuova invasione” a ceuta a ferragosto

Migranti, la Commissione von der Leyen spalleggia Meloni: «Sánchez sbaglia sulla regolarizzazione»

Francesca De Benedetti
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04 agosto 2026 • 21:16Aggiornato, 04 agosto 2026 • 21:22

Il tanto atteso vertice dei ministri degli Interni su Ceuta serve in apparenza a ricomporre le fratture, tanto che pure Madrid si dice «soddisfatta». Ma in realtà Brunner, il commissario all’Immigrazione, dà man forte a Meloni sia sul caso Schengen («la gente ha paura») che sulll’attacco alle scellte politiche spagnole. Bruxelles mette il turbo a destra

Dopo che gli ambasciatori dei governi hanno iniziato, il giorno prima, a smaltire le tensioni, e con la crisi di Ceuta che pareva sgonfiarsi come un soufflé, il tanto atteso vertice straordinario in videoconferenza dei ministri degli Interni dell’Unione europea si è svolto in modo che tutti potessero dirsene soddisfatti. La Spagna, che era stata bistrattata platealmente da Giorgia Meloni e soci, e che quindi ha preteso «solidarietà», è uscita dalla riunione «soddisfatta» appunto («Podemos sentir

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 