Migranti, la Commissione von der Leyen spalleggia Meloni: «Sánchez sbaglia sulla regolarizzazione»

Il tanto atteso vertice dei ministri degli Interni su Ceuta serve in apparenza a ricomporre le fratture, tanto che pure Madrid si dice «soddisfatta». Ma in realtà Brunner, il commissario all’Immigrazione, dà man forte a Meloni sia sul caso Schengen («la gente ha paura») che sulll’attacco alle scellte politiche spagnole. Bruxelles mette il turbo a destra
Dopo che gli ambasciatori dei governi hanno iniziato, il giorno prima, a smaltire le tensioni, e con la crisi di Ceuta che pareva sgonfiarsi come un soufflé, il tanto atteso vertice straordinario in videoconferenza dei ministri degli Interni dell’Unione europea si è svolto in modo che tutti potessero dirsene soddisfatti. La Spagna, che era stata bistrattata platealmente da Giorgia Meloni e soci, e che quindi ha preteso «solidarietà», è uscita dalla riunione «soddisfatta» appunto («Podemos sentir