Migranti, la Commissione von der Leyen spalleggia Meloni: «Sánchez sbaglia sulla regolarizzazione»

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Dopo che gli ambasciatori dei governi hanno iniziato, il giorno prima, a smaltire le tensioni, e con la crisi di Ceuta che pareva sgonfiarsi come un soufflé, il tanto atteso vertice straordinario in videoconferenza dei ministri degli Interni dell’Unione europea si è svolto in modo che tutti potessero dirsene soddisfatti. La Spagna, che era stata bistrattata platealmente da Giorgia Meloni e soci, e che quindi ha preteso «solidarietà», è uscita dalla riunione «soddisfatta» appunto («Podemos sentir