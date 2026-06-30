il clima in europa

Siamo tutti in pericolo per il caldo che uccide, ma i leader fingono di no

Francesca De Benedetti
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30 giugno 2026 • 20:46

I francesi contano i morti e aspettano l’ennesima canicule nel weekend. Macron invita i vulnerabili a fare attenzione, come se a essere «vulnerabili» non fossero intere fasce sociali e ampi settori di lavoratori. Meloni attacca il green, la politica si deresponsabilizza. La situazione è grave ma non è seria

Già a maggio, in soli cinque giorni, la prima delle ondate di calore in corso ha provocato «almeno trecento morti in più» in Francia – i dati sono appena arrivati dall’agenzia nazionale per la salute pubblica – e si trattava appena dell’inizio: la canicule di giugno ha colorato uno dopo l’altro i dipartimenti francesi di un’allerta rosso fuoco sfondando i record; ora i titoli di giornale recitano: «I servizi di pompe funebri sono sotto pressione» (Le Figaro). In Italia il caldo fa almeno «cinque

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 