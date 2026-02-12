l’agenda delle destre

Deregulation, colossi e piano per i risparmi: i leader in ritiro “americanizzano” l’Ue

(Macron e Merz insieme al Consiglio informale. Foto Cons. eur.)
Francesca De Benedetti
12 febbraio 2026 • 21:08Aggiornato, 12 febbraio 2026 • 21:14

La direzione nella quale i governi (e von der Leyen) stanno spingendo l’Unione ricalca il sistema Usa, come si vede su almeno tre punti toccati nel “ritiro” dei leader: Unione dei risparmi, politica di scala e deregolamentazione

«Questo summit è una svolta perché siamo tutti d’accordo su un obiettivo e sul fatto di raggiungerlo entro il 2027», dice António Costa, presidente del Consiglio europeo, in conclusione del ritiro informale, questo giovedì. E gli fa il coro Ursula von der Leyen: «Vogliamo essere rapidi, perciò al vertice dei leader di marzo presenterò una roadmap con scadenze e un sistema di monitoraggio». Così – aggiunge – «potremo tracciare se le nostre promesse verranno mantenute e dove saranno gli intoppi».

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 