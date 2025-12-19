il consiglio europeo

Saranno gli europei a pagare per l’Ucraina. Niente asset russi: per Merz è uno smacco

Francesca De Benedetti
19 dicembre 2025 • 20:35

Orbaniani e meloniani d’Europa riescono a salvare i fondi sovrani russi ma spingono così l’opzione del debito di Bruxelles: i 90 miliardi arriveranno sotto forma di prestito a fondo perduto. Flop pubblico per il cancelliere che aveva messo la faccia sull’opzione asset

La notte porta Consiglio: prima dell’alba di venerdì, i capi di stato e di governo hanno trovato un accrocco – quello che Christine Lagarde aveva chiamato «il tipico modo europeo, trovare un accordo pur girandoci intorno» – per poter consegnare all’Ucraina i novanta miliardi promessi. Questo esito era però scontato, a detta dei leader stessi: la vera sfida politica era la modalità in cui quei soldi sarebbero arrivati, ed è su questo che va analizzato e giudicato il vertice. Soluzione pasticciata

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 