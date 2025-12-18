il vertice

Il Consiglio alle prese con gli asset russi. Tusk: «Soldi oggi o sangue domani»

Francesca De Benedetti
18 dicembre 2025 • 21:04Aggiornato, 18 dicembre 2025 • 21:45

Pur di convincere il premier belga, Merz dà disponibilità a usare anche i beni di Mosca congelati in Germania. Anche Zelensky incontra De Wever e conferma: «Il dossier beni russi è collegato ai negoziati». Lagarde: «Magari ci gireranno attorno, ma i leader risolveranno» 

Stando ai bollettini brussellesi il Consiglio europeo cominciato questo giovedì mattina è il più atipico di sempre: quei cambi di programma dell’ultimo minuto per sciogliere uno a uno i blocchi posti dal Belgio, sede di Euroclear, e poi nei corridoi quei rappresentanti dei governi e diplomatici più abbottonati che mai, una tensione che si taglia col coltello. Del resto tra le poche parole volate pubblicamente durante la giornata ve ne sono di pesanti. «La scelta è tra i soldi oggi» per Kiev «o i

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 