le elezioni in danimarca

Flop sì, ma non letale: l’«effetto Groenlandia» salva Frederiksen

(La premier danese. Foto Epa/Ansa)
(La premier danese. Foto Epa/Ansa)
(La premier danese. Foto Epa/Ansa)
Francesca De Benedetti
24 marzo 2026 • 21:12Aggiornato, 24 marzo 2026 • 21:14

La ventata aggressiva di Trump spinge l’Islanda al referendum di agosto e ha mosso la premier danese a elezioni anticipate: senza la “popolarità groenlandese” rischiava il 16 per cento. Ora gli exit poll segnano per la socialdemocrazia una batosta storica, ma la premier galleggia

Questo martedì, verso l’ora di cena, la tv danese ha avvertito che la socialdemocrazia si avvia verso «il peggior risultato del secolo», citando il brusco calo dal 27,5 per cento del 2022 a quel 20 per cento circa segnato dai primi exit poll. Può apparire un flop, per la premier Mette Frederiksen. Eppure in qualche modo la sua scommessa è vinta: questo resta un purgatorio, che rende a dir poco incerto il terzo mandato, ma avrebbe potuto essere l’inferno della politica (cioè quel brusco 16 per ce

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 