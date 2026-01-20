i dazi e il patto scozzese in tilt

Da bazooka a petardo: l’Ue si limita a rinviare gli sgravi a Trump. Macron il solo a reagire

Francesca De Benedetti
20 gennaio 2026 • 21:02

Da Merz a von der Leyen, passando per Weber, la linea resta il «dialogo» con «gli amici» americani. Il Ppe si convince solo a rinviare i dazi zero agli Usa, concessi ai tempi del patto in Scozia. I meloniani non vorrebbero neanche questo. Macron resta solo a invocare l'anti coercizione contro «chi vuole soggiogare l’Europa»

Questo mercoledì Donald Trump è a Davos, nel suo «hub» finanziato da società di consulenza e corporation. Avrà modo di incontrare «le parti in causa», come dice riferendosi alla Groenlandia e al resto: «le parti» sarebbe l’Europa, che la sua amministrazione preferisce a pezzetti. Questi Stati Uniti «vogliono apertamente indebolire e soggiogare l’Europa», per dirla con Emmanuel Macron, l’unico che da tempo prova a dare segni pubblici di reattività agli attacchi trumpiani, ricevendo per tutta risp

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 