Bernd Lange: «Il Parlamento Ue dirà sì al patto di Scozia, ma con freno di emergenza»

In questa intervista il presidente della commissione Commercio internazionale illustra il compromesso a cui ha lavorato: si aspetta che questo giovedì l’Europarlamento dica sì alle concessioni commerciali promesse da von der Leyen agli Usa, ma imponendo clausole per tutelarsi da Trump
«Sono fiducioso che questo giovedì in aula la plenaria dell’Europarlamento sosterrà con una forte maggioranza la nostra posizione», dice a Domani l’eurodeputato socialdemocratico tedesco Bernd Lange. Fa riferimento alla posizione della commissione Commercio internazionale del Parlamento Ue, che lui, veterano della materia, presiede. Dopo mesi di rinvii per reazione alle inaffidabilità di Trump – prima il ricatto di altri dazi nel pieno della crisi groenlandese, poi la reazione scomposta del tyco