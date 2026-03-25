l’accordo ue-usa sui dazi

Bernd Lange: «Il Parlamento Ue dirà sì al patto di Scozia, ma con freno di emergenza»

Francesca De Benedetti
25 marzo 2026 • 17:20Aggiornato, 25 marzo 2026 • 17:22

In questa intervista il presidente della commissione Commercio internazionale illustra il compromesso a cui ha lavorato: si aspetta che questo giovedì l’Europarlamento dica sì alle concessioni commerciali promesse da von der Leyen agli Usa, ma imponendo clausole per tutelarsi da Trump

«Sono fiducioso che questo giovedì in aula la plenaria dell’Europarlamento sosterrà con una forte maggioranza la nostra posizione», dice a Domani l’eurodeputato socialdemocratico tedesco Bernd Lange. Fa riferimento alla posizione della commissione Commercio internazionale del Parlamento Ue, che lui, veterano della materia, presiede. Dopo mesi di rinvii per reazione alle inaffidabilità di Trump – prima il ricatto di altri dazi nel pieno della crisi groenlandese, poi la reazione scomposta del tyco

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 