Draghi mette fretta all’Ue: «Coalizione di volonterosi per un debito comune»

Da Bruxelles arriva l’ennesima spinta – e stavolta è uno spintone data l’autorevolezza di cui gode Mario Draghi – per smantellare l’Ue come potenza normativa, capace di dare ordinamento e regole su scala globale, e costruire un’Europa-corporation: non più un campo fiorito di piccole e medie imprese, come le italiane, ma una distesa «senza barriere» in cui i giganti possano scorrazzare indisturbati (perché in questa visione – come nel meloniano «non disturbare chi produce» – le regole sono intese