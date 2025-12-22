Vox cresce, flop socialista: l’Estremadura era un test, Sánchez assaggia la crisi

Il risultato delle elezioni nella regione che era stata a lungo un bastione rosso traccia una dura sconfitta per il partito del premieri, in una fase di estrema debolezza per il governo progressista spagnolo. Altre elezioni (e altri stress test) seguiranno nel 2026...
Il voto anticipato di domenica in Estremadura, convocato dal Partido Popular in cerca di una maggioranza assoluta che permettesse di smarcarsi da Vox dopo la rottura dell’alleanza regionale tra i due partiti, si è rivelato invece un clamoroso assist per l’estrema destra. Nonostante i Popolari siano cresciuti dal 39 al 43 per cento, in questa regione del sud-ovest della Spagna, guadagnano solo un seggio, ben lontani dall'obiettivo di governare soli. La formazione postfranchista guidata da Santiag