i piani per l’europa

«Europei: soli, insieme». Draghi striglia l’Ue e dà una mano a Merz

Francesca De Benedetti
14 maggio 2026 • 20:53Aggiornato, 14 maggio 2026 • 21:12

Gli Usa sono «imprevedibili e conflittuali», dice l’ex Bce. La presa d’atto della tempesta americana c’è, dopodiché l’orizzonte prospettato è per paradosso il modello americano: la finanziarizzazione dell’Unione, la deregolamentazione, il welfare da destrutturare, l’impresa bellica e via dicendo. L’intervento di «Super Mario» dà slancio ai piani del cancelliere, bersagliato su più fronti

«Siamo soli, insieme». Non è tanto quel che dice, ma chi lo dice. È l’aura di autorevolezza di cui gode, combinata con la capacità di accelerazione di cui vuol farsi portatore: Mario Draghi è venuto ad Aquisgrana a ritirare il premio Carlo Magno al fianco di Friedrich Merz ma soprattutto è venuto in Germania in suo soccorso. I due parlano lo stesso linguaggio – il cancelliere è ex BlackRock, mentre l’ex governatore Bce ha un curriculum tra banche e finanza «che basterebbe per cinque», Merz dixit

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 