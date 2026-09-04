nel giorno dell’evento di partito

Fondi e affondi: un nuovo scandalo travolge Nigel Farage

Francesca De Benedetti
Segui Domani su Google
04 settembre 2026 • 20:50

Un’inchiesta di Channel 4  incastra figure chiave di Reform mentre tentano di aggirare i vincoli sui finanziamenti. Il caso esplode nel pieno dell’evento di partito a Birmingham, mentre Farage e Bardella siglano la «intesa cordiale» tra estreme destre a un passo dal potere

Dopo aver vinto il seggio alle suppletive di Clacton contro un bidone della spazzatura, Count Binface, adesso a Nigel Farage tocca a quanto pare l’ennesimo sarcasmo del destino, anche stavolta auto-provocato (le suppletive le innescò lui dimettendosi, e anche questa vicenda parte da dentro il suo partito). Per questo venerdì, Farage era riuscito a portare sul palco di Birmingham pure Jordan Bardella – che sabato mattina interviene a Cernobbio – per dimostrare che l’estrema destra, da un lato all

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 