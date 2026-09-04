Fondi e affondi: un nuovo scandalo travolge Nigel Farage

Un’inchiesta di Channel 4 incastra figure chiave di Reform mentre tentano di aggirare i vincoli sui finanziamenti. Il caso esplode nel pieno dell’evento di partito a Birmingham, mentre Farage e Bardella siglano la «intesa cordiale» tra estreme destre a un passo dal potere
Dopo aver vinto il seggio alle suppletive di Clacton contro un bidone della spazzatura, Count Binface, adesso a Nigel Farage tocca a quanto pare l’ennesimo sarcasmo del destino, anche stavolta auto-provocato (le suppletive le innescò lui dimettendosi, e anche questa vicenda parte da dentro il suo partito). Per questo venerdì, Farage era riuscito a portare sul palco di Birmingham pure Jordan Bardella – che sabato mattina interviene a Cernobbio – per dimostrare che l’estrema destra, da un lato all