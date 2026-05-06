verso il 9 maggio

L’Europa si fa la festa. Welfare disintegrato, modello americano

Francesca De Benedetti
06 maggio 2026 • 21:03

Von der Leyen, Merz e Meloni assecondano Trump sui dazi. C’è di più: ridisegnano l’Unione secondo i dettami delle corporation. Non l’Ue che regola il mercato ma il mercato che (de)regola l’Ue. Il modello è monopolistico, in stile Thiel. E questa classe dirigente sta disintegrando lo stato sociale, tra tagli, privatizzazioni delle pensioni ed espulsione della forza lavoro in nome dell’IA

Tre giorni prima della festa dell’Europa, nel negoziato tra istituzioni Ue, la Commissione von der Leyen e una parte ingombrante dei governi – Germania e Italia in testa – si è battuta per Trump e contro l’Europarlamento. È paradossale. Ma a questo porta la strategia condiscendente di von der Leyen, Merz e Meloni, secondo i quali per evitare le ritorsioni del tycoon bisogna cedere su tutto o quasi. Invece di fare la voce grossa contro il presidente Usa che minaccia dazi e ricatti, questa classe

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 