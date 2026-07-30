Raffaele Fitto ora è anche rappresentante Ue per Cipro, isola di grandi manovre

Si rinsalda sempre più l’asse tra governo cipriota, Netanyahu e Trump. Oltre ad assetti geopolitici e cooperazioni militari, la motivazione sta nelle risorse e negli affari (pure del tycoon). L’Onu prova a rilanciare i negoziati con la parte turca e von der Leyen affida il dossier al meloniano in Ue
Nella strategia di penetrazione degli interessi americano-israeliani in Ue, un ruolo particolare ha la Repubblica di Cipro. Anche per questo non dovrebbe passare inosservato che proprio Raffaele Fitto – da anni figura chiave per Giorgia Meloni in Ue – ora come vicepresidente esecutivo della Commissione von der Leyen abbia ottenuto l’incarico di rappresentante speciale per Cipro. Il ruolo si intreccia con gli sviluppi più recenti – questa settimana il segretario generale Onu era sull’isola divisa