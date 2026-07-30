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Raffaele Fitto ora è anche rappresentante Ue per Cipro, isola di grandi manovre

Francesca De Benedetti
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30 luglio 2026 • 20:40

Si rinsalda sempre più l’asse tra governo cipriota, Netanyahu e Trump. Oltre ad assetti geopolitici e cooperazioni militari, la motivazione sta nelle risorse e negli affari (pure del tycoon). L’Onu prova a rilanciare i negoziati con la parte turca e von der Leyen affida il dossier al meloniano in Ue

Nella strategia di penetrazione degli interessi americano-israeliani in Ue, un ruolo particolare ha la Repubblica di Cipro. Anche per questo non dovrebbe passare inosservato che proprio Raffaele Fitto – da anni figura chiave per Giorgia Meloni in Ue – ora come vicepresidente esecutivo della Commissione von der Leyen abbia ottenuto l’incarico di rappresentante speciale per Cipro. Il ruolo si intreccia con gli sviluppi più recenti – questa settimana il segretario generale Onu era sull’isola divisa

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 