divisi ma non troppo

Municipali in Francia. L’opportunismo salva la sinistra dalla distruzione

(Mélenchon, Faure e Le Pen. Foto Epa/Ansa)
(Mélenchon, Faure e Le Pen. Foto Epa/Ansa)
(Mélenchon, Faure e Le Pen. Foto Epa/Ansa)
Francesca De Benedetti
20 marzo 2026 • 20:50

L’argine all’estrema destra è smantellato e le destre proiettano il cordone contro la gauche, che nel frattempo si presta a divisioni. Solo l’istinto di sopravvivenza elettorale salda (e salva) socialisti e insoumis in alcune città

Solo l’opportunismo elettorale salva la sinistra francese dalla sua kryptonite: la divisione. Nel limbo tra il primo turno delle elezioni municipali, svoltesi domenica, e il secondo giro, che si tiene domani, è andata a finire che nonostante la aperta conflittualità i socialisti e gli insoumis hanno trovato in svariati casi una via di convivenza, per quanto rigorosamente tattica e presentata come locale. Ma la postura di Olivier Faure, il segretario socialista che – proprio come gli altri leader

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 