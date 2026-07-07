I giudici sbloccano l’Eliseo per Le Pen: «Sarò io la candidata». In coppia con Bardella

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Al tg delle 20, con francesi ed europei incollati agli schermi per capire cosa farà Marine Le Pen dopo che la corte d’appello l’ha sollevata dall'ineleggibilità alle presidenziali del 2027 (ma non da un anno di braccialetto elettronico), la fondatrice del Rassemblement National – incalzata dal conduttore – ha risposto che «sì, sono io la candidata all’Eliseo», e che «no, non cambierò idea». Ma ne è sicura? «Sì», ha ripetuto. E come si è sentita quando, attorno all’ora di pranzo, il verdetto è ar