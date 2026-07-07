verso le presidenziali francesi del 2027

I giudici sbloccano l’Eliseo per Le Pen: «Sarò io la candidata». In coppia con Bardella

Francesca De Benedetti
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07 luglio 2026 • 21:22Aggiornato, 07 luglio 2026 • 21:35

La sentenza in appello accorcia l’ineleggibilità della leader in nome della «libertà degli elettori». Restano due nodi: il braccialetto elettronico, per il quale Le Pen farà ricorso in Cassazione, e la strategia portata avanti con il delfino. Così la leader si lancia per le presidenziali ma «in coppia con Jordan come premier»

Al tg delle 20, con francesi ed europei incollati agli schermi per capire cosa farà Marine Le Pen dopo che la corte d’appello l’ha sollevata dall'ineleggibilità alle presidenziali del 2027 (ma non da un anno di braccialetto elettronico), la fondatrice del Rassemblement National – incalzata dal conduttore – ha risposto che «sì, sono io la candidata all’Eliseo», e che «no, non cambierò idea». Ma ne è sicura? «Sì», ha ripetuto. E come si è sentita quando, attorno all’ora di pranzo, il verdetto è ar

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 