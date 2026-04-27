motore tedesco in retromarcia

Più corporation, meno regole e welfare: l’Ue nei piani di Merz, Meloni e von der Leyen

Francesca De Benedetti
27 aprile 2026 • 21:08

La bozza della Cdu per disintegrare l’Europa politica sottomettendola agli interessi privati ricorda il paper di Berlino e Roma. Von der Leyen sminuisce i rumor sulle tensioni col partito. Del resto mette già in atto il disegno del cancelliere, pensioni incluse

Questo lunedì, mentre Ursula von der Leyen si preparava a incontrare i rappresentanti al Bundestag del suo partito di provenienza, i cristianodemocratici tedeschi, quello stesso gruppo faceva filtrare una bozza con 27 proposte «per ridurre il carico amministrativo dell’Ue», per ridefinire cioè l’intero processo decisionale e istituzionale dell’Ue all’insegna di un imperativo: le esigenze delle corporation, lo spintone della deregolamentazione. «Sono la prima a volere un cambiamento e un’Europa i

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 