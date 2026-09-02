Fronte Ue contro Mosca: «Fa terrorismo di Stato». Il caso del visto italiano

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Il preannunciato incontro tra Ursula von der Leyen e Mark Rutte, e nelle stesse ore il consesso dei 27 ministri degli Esteri europei riunito in Irlanda con l’alta rappresentante Ue Kaja Kallas e l’aggiunta dei colleghi ucraino, canadese, norvegese, islandese, svizzero e britannico; e poi, oltre alla ridda di incontri, quella delle dichiarazioni. Il giorno dopo l’accusa esplicita della Germania alla Russia, alla quale il governo Merz ha attribuito l’attacco via droni all’aeroporto di Lipsia, che