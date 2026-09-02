effetto lipsia

Fronte Ue contro Mosca: «Fa terrorismo di Stato». Il caso del visto italiano

Francesca De Benedetti
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02 settembre 2026 • 20:56

«È una nuova escalation sul suolo europeo»: Von der Leyen, Rutte, Kallas e i governi europei all’unisono con la Germania, che mette il turbo sul riarmo. Accordo sui droni in vista tra Merz e Zelensky

Il preannunciato incontro tra Ursula von der Leyen e Mark Rutte, e nelle stesse ore il consesso dei 27 ministri degli Esteri europei riunito in Irlanda con l’alta rappresentante Ue Kaja Kallas e l’aggiunta dei colleghi ucraino, canadese, norvegese, islandese, svizzero e britannico; e poi, oltre alla ridda di incontri, quella delle dichiarazioni. Il giorno dopo l’accusa esplicita della Germania alla Russia, alla quale il governo Merz ha attribuito l’attacco via droni all’aeroporto di Lipsia, che

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 