L’atto d’accusa della Germania: «C’è la Russia dietro quei droni a Lipsia»

A inizio agosto un drone con esplosivo aveva toccato un cargo militare ucraino. Il governo tedesco: «Non ci sono dubbi» sia stata Mosca. Che nega: «Accuse gravi senza prove, cercano l’escalation». Von der Leyen segue Merz sulle contromisure. I leader, Meloni inclusa, «uniti con Berlino»

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«La Germania è un obiettivo di guerra della Russia»: parola del governo tedesco. «L’Italia è in piena solidarietà con la Germania, la sicurezza dei nostri alleati è la nostra»: parole, queste, di Giorgia Meloni. Mentre il presidente Usa manda i suoi a incontrare i russi e dà mandato di riaccogliere questi ultimi al G20, pochi giorni dopo l’incontro tra Cia e Cremlino e a un agosto di distanza da quello fra Trump e Putin, la classe dirigente europea – prima di tutto l’aspirante «leader della sicu