meloni e gli altri leader europei «uniti» con merz

L’atto d’accusa della Germania: «C’è la Russia dietro quei droni a Lipsia»

Francesca De Benedetti
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01 settembre 2026 • 21:23

A inizio agosto un drone con esplosivo aveva toccato un cargo militare ucraino. Il governo tedesco: «Non ci sono dubbi» sia stata Mosca. Che nega: «Accuse gravi senza prove, cercano l’escalation». Von der Leyen segue Merz sulle contromisure. I leader, Meloni inclusa, «uniti con Berlino»

«La Germania è un obiettivo di guerra della Russia»: parola del governo tedesco. «L’Italia è in piena solidarietà con la Germania, la sicurezza dei nostri alleati è la nostra»: parole, queste, di Giorgia Meloni. Mentre il presidente Usa manda i suoi a incontrare i russi e dà mandato di riaccogliere questi ultimi al G20, pochi giorni dopo l’incontro tra Cia e Cremlino e a un agosto di distanza da quello fra Trump e Putin, la classe dirigente europea – prima di tutto l’aspirante «leader della sicu

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 