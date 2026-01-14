l’incontro alla casa bianca

Doccia fredda Groenlandia: «Trump vuole il possesso». Arrivano i soldati europei

Francesca De Benedetti
14 gennaio 2026 • 21:09Aggiornato, 14 gennaio 2026 • 21:12

Dopo l’incontro con Vance e Rubio, i ministri danese e groenlandese: «Restano le divergenze, non vogliamo il controllo Usa». Copenaghen lancia una missione multinazionale. Anche Berlino e Parigi inviano i loro militari

«We agree to disagree». D’accordo che non siamo d’accordo: da Washington, il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen riassume così l’incontro con l’amministrazione Usa. Danimarca e Groenlandia «desiderano mantenere le loro promesse» – cioè aumentare il presidio militare a Nuuk; Copenaghen lancia una spedizione multinazionale: Norvegia, Svezia, Germania e Francia già pronte a venire in rinforzo. Ma «la distanza di vedute non è risolta, né credevo fosse fattibile: è chiaro che il preside

