Questo non è un accordo: Trump e le fake-intese, dai dazi alla Groenlandia

23 gennaio 2026 • 20:56

Il presidente Usa vende una svolta, ma tutto riparte da dove era: l’unica differenza sta nelle concessioni ottenute coi ricatti. Anche il patto stretto in Scozia da von der Leyen non è mai stato un vero accordo, sottoposto a scrutinio democratico, ma solo una dichiarazione. Scritta con inchiostro cancellabile...

«La Danimarca continua a dare robusti contributi alla nostra sicurezza e sta aumentando gli investimenti per fare ancora di più», ha tenuto a far sapere a tutti – e primo fra tutti, a Trump – il segretario generale Nato questo venerdì mattina, pubblicando contestualmente la foto della stretta di mano con la premier danese. «La situazione è ancora seria», ha detto lei, Mette Frederiksen, poche ore dopo, atterrando in Groenlandia, coi cronisti tutti assiepati tra i ghiacci, allo scopo di strapparl

