Soldati europei in Groenlandia: per Trump «è ininfluente», per il governo «è una barzelletta»

Francesca De Benedetti
15 gennaio 2026 • 21:00

La Danimarca tenta la via del disgelo – venerdì l’incontro coi parlamentari Usa – e porta gli alleati sul campo per mostrare a Trump la buona volontà sulla difesa dell’isola. Ma la portavoce di Trump ribadisce: «La cosa non avrà nessuna influenza». Per Crosetto l’invio di «qualche centinaio» di soldati a Nuuk «pare una barzelletta». La strategia meloniana strizza l’occhio al tycoon

Tre americani su quattro si oppongono all’idea che gli Stati Uniti assumano il controllo della Groenlandia. La Cnn si è premurata di fare l’indagine, appena pubblicata: chissà che l’opinione del 75 per cento della popolazione Usa possa frenare gli zeli del presidente, che ha autoproclamato «la mia mente e la mia morale» come unici limiti al proprio strapotere globale? Per ora Danimarca, Groenlandia e alleati europei restano dell’idea che le tensioni con Washington andrebbero risolte dando prova

