Soldati europei in Groenlandia: per Trump «è ininfluente», per il governo «è una barzelletta»

La Danimarca tenta la via del disgelo – venerdì l’incontro coi parlamentari Usa – e porta gli alleati sul campo per mostrare a Trump la buona volontà sulla difesa dell’isola. Ma la portavoce di Trump ribadisce: «La cosa non avrà nessuna influenza». Per Crosetto l’invio di «qualche centinaio» di soldati a Nuuk «pare una barzelletta». La strategia meloniana strizza l’occhio al tycoon

true false

Tre americani su quattro si oppongono all’idea che gli Stati Uniti assumano il controllo della Groenlandia. La Cnn si è premurata di fare l’indagine, appena pubblicata: chissà che l’opinione del 75 per cento della popolazione Usa possa frenare gli zeli del presidente, che ha autoproclamato «la mia mente e la mia morale» come unici limiti al proprio strapotere globale? Per ora Danimarca, Groenlandia e alleati europei restano dell’idea che le tensioni con Washington andrebbero risolte dando prova