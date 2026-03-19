Meloni partecipa al piano per Hormuz. E copre Orbán sullo stop ai soldi a Kiev

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Più delle conclusioni del Consiglio europeo, la sintesi del vertice dei leader sui due fronti di guerra – l’Ucraina e il Medio Oriente – sta in una foto e un documento. La foto è quella di Giorgia Meloni che confabula con Viktor Orbán nelle stesse ore in cui il premier ungherese, assieme al sodale slovacco Robert Fico, si tira fuori dalle conclusioni congiunte sull’Ucraina e tiene ancora in ostaggio il prestito da 90 miliardi per Kiev. Il documento è quello sullo Stretto di Hormuz siglato da Ita