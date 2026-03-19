il consiglio europeo

Meloni partecipa al piano per Hormuz. E copre Orbán sullo stop ai soldi a Kiev

(I premier italiana e ungherese al summit. Foto Consiglio europeo)
(I premier italiana e ungherese al summit. Foto Consiglio europeo)
(I premier italiana e ungherese al summit. Foto Consiglio europeo)
Francesca De Benedetti
19 marzo 2026 • 21:08

Tentativi di missione “pacifica” per tenere aperto lo stretto: l’iniziativa di Parigi, Roma, Berlino, Londra, Amsterdam e Tokyo. Il premier ungherese in campagna elettorale tiene in ostaggio il prestito per l’Ucraina, e Meloni al summit si mostra comprensiva. Salvini va a Budapest lunedì

Più delle conclusioni del Consiglio europeo, la sintesi del vertice dei leader sui due fronti di guerra – l’Ucraina e il Medio Oriente – sta in una foto e un documento. La foto è quella di Giorgia Meloni che confabula con Viktor Orbán nelle stesse ore in cui il premier ungherese, assieme al sodale slovacco Robert Fico, si tira fuori dalle conclusioni congiunte sull’Ucraina e tiene ancora in ostaggio il prestito da 90 miliardi per Kiev. Il documento è quello sullo Stretto di Hormuz siglato da Ita

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 