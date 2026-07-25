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L’Europa assediata dal clima: Francia e Spagna in fiamme

Francesca De Benedetti
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25 luglio 2026 • 21:00

Una «situazione storica», dice il premier francese, Lecornu, che schiera gli aerei militari. «Emergenza clima», allerta quello spagnolo, Sánchez. Gli incendi assediano le città: Madrid, Bordeaux. Un quarto di milione gli sfollati europei

Un quarto di milione di europei costretti a fuggire dalla propria casa: centinaia di migliaia di sfollati – circa 250mila se ne riportavano sabato pomeriggio – e poi l’esercito mobilitato; un primo ministro, Sébastien Lecornu, che invia aerei da guerra, un altro – Pedro Sánchez – che dichiara l’emergenza nazionale. La capitale spagnola, Madrid, circondata; una penisola e poi un’area metropolitana, quella di Bordeaux, che diventano teatro di fuga, perché si rischia pure a dieci metri dal centro c

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 