L’Europa assediata dal clima: Francia e Spagna in fiamme

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Un quarto di milione di europei costretti a fuggire dalla propria casa: centinaia di migliaia di sfollati – circa 250mila se ne riportavano sabato pomeriggio – e poi l’esercito mobilitato; un primo ministro, Sébastien Lecornu, che invia aerei da guerra, un altro – Pedro Sánchez – che dichiara l’emergenza nazionale. La capitale spagnola, Madrid, circondata; una penisola e poi un’area metropolitana, quella di Bordeaux, che diventano teatro di fuga, perché si rischia pure a dieci metri dal centro c