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Francia e Spagna, corsa contro gli incendi: è in arrivo una nuova ondata di calore

(La spiaggia di Moutchic, luogo amato dai turisti, sul lago Lacanau, nei giorni degli incendi, che stanno funestando il dipartimento della Gironda e in generale la Francia. Foto Maximilien Lamy / Afp-Ansa)
(La spiaggia di Moutchic, luogo amato dai turisti, sul lago Lacanau, nei giorni degli incendi, che stanno funestando il dipartimento della Gironda e in generale la Francia. Foto Maximilien Lamy / Afp-Ansa)
(La spiaggia di Moutchic, luogo amato dai turisti, sul lago Lacanau, nei giorni degli incendi, che stanno funestando il dipartimento della Gironda e in generale la Francia. Foto Maximilien Lamy / Afp-Ansa)
Francesca De Benedetti
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27 luglio 2026 • 20:57

Per Macron è «la situazione più dura dalla seconda guerra mondiale». I Popolari respingono il «patto sul clima» di Sánchez. Col peggioramento delle temperature in vista, gestire le fiamme è fatica di Sisifo. A renderla più assurda è che tuttora vi sia, nella classe dirigente europea, chi osteggia le politiche climatiche

Succede in Francia, succede in Spagna: qui si aspetta la «nouvelle vague», l’ennesima ondata di calore estremo; lì si attende la «otra ola de calor». Queste sono «ore difficili», nelle parole del premier spagnolo Pedro Sánchez, che giorno dopo giorno si reca sui luoghi degli incendi; queste fiamme costituiscono «la situazione più dura dopo la seconda guerra mondiale», arriva a dire Emmanuel Macron: questo lunedì il presidente francese ha messo la faccia in Gironda. «Si teme un’accelerazione, si

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 