Meloni copre Trump. Patto franco-tedesco sull’Iran e sull’ombrello nucleare

Merz e Macron si accordano sulla difesa e spingono l’Ue al fianco di Usa e Israele. Intanto già si vedono gli effetti della destabilizzazione innescata da Trump e Netanyahu sull'Ue, che però non osa criticarli. Per la premier è colpa di Putin
Nel ventaglio di posizionamenti europei, quello di Giorgia Meloni è il più paradossale: anche stavolta più realista del re e cioè più trumpiana di Trump, al punto da ricondurre pure le sue violazioni del diritto internazionale a Putin («la crisi del diritto è figlia della guerra in Ucraina in cui l’attacco a un vicino ha seminato caos»), al contempo la premier dichiara al Tg5 che Usa e Israele «hanno deciso di attaccare senza il coinvolgimento dei partner europei», mostrando in che modo il tycoo