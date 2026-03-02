europa

Meloni copre Trump. Patto franco-tedesco sull’Iran e sull’ombrello nucleare

Francesca De Benedetti
02 marzo 2026 • 21:18

Merz e Macron si accordano sulla difesa e spingono l’Ue al fianco di Usa e Israele. Intanto già si vedono gli effetti della destabilizzazione innescata da Trump e Netanyahu sull'Ue, che però non osa criticarli. Per la premier è colpa di Putin

Nel ventaglio di posizionamenti europei, quello di Giorgia Meloni è il più paradossale: anche stavolta più realista del re e cioè più trumpiana di Trump, al punto da ricondurre pure le sue violazioni del diritto internazionale a Putin («la crisi del diritto è figlia della guerra in Ucraina in cui l’attacco a un vicino ha seminato caos»), al contempo la premier dichiara al Tg5 che Usa e Israele «hanno deciso di attaccare senza il coinvolgimento dei partner europei», mostrando in che modo il tycoo

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 