berlino e parigi

Tra Erbil e Kiev, il fianco scoperto è quello europeo

Francesca De Benedetti
13 marzo 2026 • 20:24Aggiornato, 13 marzo 2026 • 20:32

Il cancelliere che alla Casa Bianca si diceva «allineato» sull’operazione di Trump e Netanyahu ora è costretto a marcare la distanza di sicurezza, mentre Macron invoca «calma» a una Francia che piange il primo soldato morto

Se già in America si intensificano le allerte sul potenziale fallimento della guerra di Trump con Netanyahu in Medio Oriente, e aumenta il numero di vittime statunitensi, ancor più in Europa – che vive la guerra su riflesso del duo in questione, e che adesso conta pure un soldato francese morto – si amplificano le distanze. Distanza di sicurezza «Vorrei ribadirlo con chiarezza: la Germania non fa parte di questa guerra e non vogliamo diventarne parte. Tutti i nostri sforzi sono diretti a porre

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 