Iran, l'Europa si fa ancora incastrare da Trump. Che tiranneggia la Nato su Hormuz

I leader come Meloni, Merz e von der Leyen non fanno in tempo a festeggiare il cessate il fuoco che Israele attacca Unifil in Libano. E quel tycoon che Bruxelles ha paura persino di nominare non esita a lanciare provocazioni, pedaggio nello Stretto incluso, proprio mentre Rutte sta per presentarsi da lui con l’ipotesi di una missione a Hormuz in tasca