effetti sull’unione europea

Iran, l'Europa si fa ancora incastrare da Trump. Che tiranneggia la Nato su Hormuz

Francesca De Benedetti
08 aprile 2026 • 21:22Aggiornato, 08 aprile 2026 • 21:31

I leader come Meloni, Merz e von der Leyen non fanno in tempo a festeggiare il cessate il fuoco che Israele attacca Unifil in Libano. E quel tycoon che Bruxelles ha paura persino di nominare non esita a lanciare provocazioni, pedaggio nello Stretto incluso, proprio mentre Rutte sta per presentarsi da lui con l’ipotesi di una missione a Hormuz in tasca  

«I nostri governi contribuiranno a garantire la libera navigazione dello Stretto di Hormuz», dichiaravano all’ora di pranzo di mercoledì Meloni, Macron, Merz, Starmer, Carney, Frederiksen, Jetten, Sánchez, von der Leyen e Costa, mentre la testata finanziaria tedesca Handelsblatt scommetteva che Mark Rutte stesse arrivando alla Casa Bianca con la carta di una missione a Hormuz da inquadrare nella cornice Nato al vertice di Ankara di luglio, così che – con l’apripista dei «volonterosi» tra i quali

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 