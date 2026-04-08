Iran, l'Europa si fa ancora incastrare da Trump. Che tiranneggia la Nato su Hormuz

I leader come Meloni, Merz e von der Leyen non fanno in tempo a festeggiare il cessate il fuoco che Israele attacca Unifil in Libano. E quel tycoon che Bruxelles ha paura persino di nominare non esita a lanciare provocazioni, pedaggio nello Stretto incluso, proprio mentre Rutte sta per presentarsi da lui con l’ipotesi di una missione a Hormuz in tasca
«I nostri governi contribuiranno a garantire la libera navigazione dello Stretto di Hormuz», dichiaravano all’ora di pranzo di mercoledì Meloni, Macron, Merz, Starmer, Carney, Frederiksen, Jetten, Sánchez, von der Leyen e Costa, mentre la testata finanziaria tedesca Handelsblatt scommetteva che Mark Rutte stesse arrivando alla Casa Bianca con la carta di una missione a Hormuz da inquadrare nella cornice Nato al vertice di Ankara di luglio, così che – con l’apripista dei «volonterosi» tra i quali