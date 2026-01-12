contromisure ue

I divieti di Metsola, le sanzioni di Kallas: l’Ue insegue Trump sull’Iran

(Von der Leyen, Kallas e Metsola. Foto Ansa)
Francesca De Benedetti
12 gennaio 2026 • 20:40

La presidente dell’Europarlamento, che incarna l’alleanza tra destre, rivendica protagonismo. L’establishment, a lungo afono su Gaza e ambiguo su Caracas, sulla scia di Trump trova parole di condanna per il regime. Ma l’Ue vaso di coccio perde incisività

«L’Europa ci è sembrata per lungo tempo inesistente: rischiamo che si senta solo la voce di Trump. Il divieto di ingresso dei diplomatici iraniani in Europarlamento è almeno un segnale», dice a Domani Parisa Nazari, iraniana, esponente del movimento Donna Vita e Libertà in Italia, commentando la decisione assunta dalla presidente del Parlamento Ue, in una giornata segnata dalle increspature diplomatiche. Mentre Bruxelles dava «segnali» – tra Roberta Metsola che rivendicava l’iniziativa sul front

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 