Il messaggio dell’Ue all’Iran: la guardia rivoluzionaria nella lista di terroristi

Assieme al messaggio politico arriva un’altra sfilza di sanzioni, ministro degli Interni iraniano incluso. Usa: «L’Iran si accordi». Tajani lascia in ambasciata «solo gli indispensabili»
«Mi auguro che venga trovato un accordo», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani questo giovedì. «Ma data la situazione di grande tensione» tra il duo Trump-Netanyahu e il regime iraniano, «abbiamo preferito lasciare nell’ambasciata italiana solo le figure indispensabili». La pressione è effettivamente aumentata in questi giorni, e le dichiarazioni fatte nelle scorse ore dal capo del Pentagono – «gli iraniani hanno tutte le possibilità di raggiungere un accordo» – mostrano che l’ammini