decisioni politiche e interventi immediati

Il messaggio dell’Ue all’Iran: la guardia rivoluzionaria nella lista di terroristi

Francesca De Benedetti
29 gennaio 2026 • 20:39

Assieme al messaggio politico arriva un’altra sfilza di sanzioni, ministro degli Interni iraniano incluso. Usa: «L’Iran si accordi». Tajani lascia in ambasciata «solo gli indispensabili»

«Mi auguro che venga trovato un accordo», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani questo giovedì. «Ma data la situazione di grande tensione» tra il duo Trump-Netanyahu e il regime iraniano, «abbiamo preferito lasciare nell’ambasciata italiana solo le figure indispensabili». La pressione è effettivamente aumentata in questi giorni, e le dichiarazioni fatte nelle scorse ore dal capo del Pentagono – «gli iraniani hanno tutte le possibilità di raggiungere un accordo» – mostrano che l’ammini

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 