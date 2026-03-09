la presidente “trumpiana”

Von der Leyen: «Basta nostalgie del vecchio ordine». Macron presidia Cipro

Francesca De Benedetti
09 marzo 2026 • 21:06

La presidente della Commissione travalica le sue competenze per mettersi sulla scia trampiana e invocare «realismo guidato da interessi». L’Eliseo punta agli interessi energetici e geopolitici mediterranei 

Per Ursula von der Leyen è finito il tempo della «nostalgia», compresa quella di un mondo basato sul diritto internazionale: la presidente della Commissione è pronta a imbarcarsi in una «politica estera realistica, guidata dagli interessi». Ovviamente è talmente pronta da prendersi pure una competenza non sua – la proiezione estera dell’Unione a 27 – come le fanno subito notare dal governo francese. Scavalca Kaja Kallas, scavalca António Costa, e tutto questo per dire cosa? Neppure l’ombra di un

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 