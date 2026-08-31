gli effetti europei del referendum

Il no d’Islanda gela Ursula von der Leyen. Così i piani per l’allargamento Ue saltano

Francesca De Benedetti
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31 agosto 2026 • 19:53

La Commissione europea sperava di poter appaiare l’ingresso di Reykjavík con quello del Montenegro, facilitandone l’ingresso. Ma la stessa prima ministra, che aveva spinto sul voto, ha fatto intendere che Bruxelles avrebbe potuto essere più convincente

Doveva essere un pacchetto. E invece per Ursula von der Leyen il voto sulla riapertura dei negoziati per l’adesione all’Ue – quel voto contro, dato l’esito della consultazione di sabato – si è rivelato un pacco: una fregatura, uno smacco. Pacchetto rotto Per pacchetto non si intende solo il bel regalo per chi sostiene la causa dell’allargamento dell’Ue, ma il «pacchetto» in gergo brussellese: per quanto in teoria (ovvero stando ai trattati) ogni Paese debba dimostrare di rispettare l’acquis com

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 