Il no d’Islanda gela Ursula von der Leyen. Così i piani per l’allargamento Ue saltano

La Commissione europea sperava di poter appaiare l’ingresso di Reykjavík con quello del Montenegro, facilitandone l’ingresso. Ma la stessa prima ministra, che aveva spinto sul voto, ha fatto intendere che Bruxelles avrebbe potuto essere più convincente
Doveva essere un pacchetto. E invece per Ursula von der Leyen il voto sulla riapertura dei negoziati per l’adesione all’Ue – quel voto contro, dato l’esito della consultazione di sabato – si è rivelato un pacco: una fregatura, uno smacco. Pacchetto rotto Per pacchetto non si intende solo il bel regalo per chi sostiene la causa dell’allargamento dell’Ue, ma il «pacchetto» in gergo brussellese: per quanto in teoria (ovvero stando ai trattati) ogni Paese debba dimostrare di rispettare l’acquis com