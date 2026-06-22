CAMBIO DI GUARDIA NEL REGNO UNITO

L’addio obbligato di Keir Starmer. Burnham premier salverà il Labour?

(Burnham e Starmer nell'illustrazione di Marilena Nardi per Domani)
(Burnham e Starmer nell'illustrazione di Marilena Nardi per Domani)
(Burnham e Starmer nell'illustrazione di Marilena Nardi per Domani)
Francesca De Benedetti
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22 giugno 2026 • 20:40

Il trionfo del «re del Nord» non ha dato scampo al primo ministro: le pressioni interne lo hanno costretto alle dimissioni (pur senza mea culpa). Il futuro leader tenta una transizione rapida, senza scontri, ordinata 

Keir Starmer esce, Andy Burnham entra: due laburisti – uno più a destra, l’altro più a sinistra, uno che ha deluso tanti, l’altro che ha appena trionfato alle suppletive – stanno per alternarsi alla guida del Regno Unito. Il primo annuncia in mattinata davanti a Downing Street il suo addio alla leadership del Labour e quindi le dimissioni da primo ministro, il secondo entra poco dopo a Westminster e va a prendersi quel seggio conquistato la scorsa settimana proprio per poter sostituire Starmer.

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 