Dalla Bosnia all’Albania: Meloni fa il gioco del rapace Trump anche nei Balcani

Antonio Zanardi Landi, il papabile alto rappresentante a Sarajevo, piace più agli Usa che agli europei. E mentre in Albania si protesta per «l’isola di Kushner», la premier aiuta Rama

true false

Questo venerdì Giorgia Meloni è in Montenegro per il vertice tra Ue e Balcani occidentali. Che si tratti di Albania o di Bosnia ed Erzegovina, purché lontano dagli sguardi degli elettori nostrani, che non amano Trump né i rincari a lui dovuti, Giorgia Meloni continua a facilitare gli interessi del tycoon, pensando così di fare anche i propri. Basta partire da due vicende e due nomi – quello di Antonio Zanardi Landi, nome spinto dall’Italia come futuro alto rappresentante in Bosnia ed Erzegovina,