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Dalla Bosnia all’Albania: Meloni fa il gioco del rapace Trump anche nei Balcani

Francesca De Benedetti
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05 giugno 2026 • 06:00

Antonio Zanardi Landi, il papabile alto rappresentante a Sarajevo, piace più agli Usa che agli europei. E mentre in Albania si protesta per «l’isola di Kushner», la premier aiuta Rama

Questo venerdì Giorgia Meloni è in Montenegro per il vertice tra Ue e Balcani occidentali. Che si tratti di Albania o di Bosnia ed Erzegovina, purché lontano dagli sguardi degli elettori nostrani, che non amano Trump né i rincari a lui dovuti, Giorgia Meloni continua a facilitare gli interessi del tycoon, pensando così di fare anche i propri. Basta partire da due vicende e due nomi – quello di Antonio Zanardi Landi, nome spinto dall’Italia come futuro alto rappresentante in Bosnia ed Erzegovina,

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 