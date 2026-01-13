orizzonte Francia 2027

Le Pen: «Non intendevo commettere illeciti». Se resta ineleggibile, tocca a Bardella

Francesca De Benedetti
13 gennaio 2026 • 18:55Aggiornato, 13 gennaio 2026 • 19:00

Nel processo d’appello appena iniziato, la leader prova a prendere le distanze non dai fatti ma sulle intenzioni. Nel frattempo prepara il piano B: Bardella, il suo erede politico, si scalda per l’Eliseo. E stando ai sondaggisti la supera pure

Nell’estrema destra francese il potere si trasmette per via ereditaria, anche quando l’eredità non ha nulla a che fare con la genealogia. Marine Le Pen, figlia di Jean-Marie, ha già intestato quel che ha di più caro – la carta presidenziale – all’erede da lei designato, Jordan Bardella. Ora non le resta che tentare di convincere i giudici, come ha fatto questo martedì, che «non intendeva» commettere illeciti; e se neppure in appello riuscirà a schivare l’ineleggibilità, non le resterà che affron

