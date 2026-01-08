l’eliseo e il «no agli imperialismi»

Macron: «Non saremo vassalli di Trump». Lo scatto d’orgoglio di un leader fragile

Francesca De Benedetti
08 gennaio 2026 • 20:56

L'Eliseo lancia segnali contro «le potenze che vogliono dividersi il mondo» e gli Usa che «rompono le regole» e si allontanano dagli alleati. La mossa arriva per placare, anzitutto in patria, le critiche alla reazione su Caracas e le ire per il Mercosur. Che «la Francia non voterà» 

Gli Stati Uniti – ha detto il presidente francese questo giovedì – «si allontanano sempre più da alcuni alleati e si scrollano di dosso le regole internazionali». Non contento, sul finire dei tre quarti d’ora di discorso al cospetto degli ambasciatori di Francia, ha anche aggiunto un’altra frase col retrogusto di revanche: «Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo altrettanto la vassallizzazione e il disfattismo». L’estetica del leader Si sa che a Emmanuel Macr

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 