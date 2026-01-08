Macron: «Non saremo vassalli di Trump». Lo scatto d’orgoglio di un leader fragile

L'Eliseo lancia segnali contro «le potenze che vogliono dividersi il mondo» e gli Usa che «rompono le regole» e si allontanano dagli alleati. La mossa arriva per placare, anzitutto in patria, le critiche alla reazione su Caracas e le ire per il Mercosur. Che «la Francia non voterà»

Gli Stati Uniti – ha detto il presidente francese questo giovedì – «si allontanano sempre più da alcuni alleati e si scrollano di dosso le regole internazionali». Non contento, sul finire dei tre quarti d’ora di discorso al cospetto degli ambasciatori di Francia, ha anche aggiunto un’altra frase col retrogusto di revanche: «Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo altrettanto la vassallizzazione e il disfattismo». L’estetica del leader Si sa che a Emmanuel Macr