i primi nomi ufficiali dell’esecutivo

Corona e mercato: la doppia faccia di Magyar, che compone il governo per il dopo Orbán

(Foto Péter Magyar)
(Foto Péter Magyar)
(Foto Péter Magyar)
Francesca De Benedetti
21 aprile 2026 • 06:00

Con il leader di Tisza, estetica e tattica sono fatti per tenere insieme più evocazioni e più destinatari. C’è quel sogno, tradito da Fidesz, di una «Ungheria borghese». C’è l’estetica nazionalista, che andrà in scena il 9 maggio con la Szent Korona. E poi, sotto gli occhi degli osservatori internazionali, le biografie dei futuri ministri, gli ex di Shell, del gnl e via dicendo

La sacra corona e il sacro mercato: sono questi i due poli di attrazione della nuova èra ungherese a guida di Péter Magyar, abbastanza astuto politicamente da riuscire a evocare in un sol colpo e in una sola operazione i retaggi di orgoglio nazionalista ungherese, i sogni di un governo borghese lasciati traditi da Fidesz e il mito della managerialità efficiente necessario a sbloccare tanto il consenso europeista quanto la borsa dell’Ue. Il 9 maggio, già giorno della festa dell’Europa e ora anche

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 