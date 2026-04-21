Corona e mercato: la doppia faccia di Magyar, che compone il governo per il dopo Orbán

Con il leader di Tisza, estetica e tattica sono fatti per tenere insieme più evocazioni e più destinatari. C’è quel sogno, tradito da Fidesz, di una «Ungheria borghese». C’è l’estetica nazionalista, che andrà in scena il 9 maggio con la Szent Korona. E poi, sotto gli occhi degli osservatori internazionali, le biografie dei futuri ministri, gli ex di Shell, del gnl e via dicendo