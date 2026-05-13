Prima riunione di governo: il «populista» Magyar e la liturgia del cambio di regime

Il nuovo premier ungherese mostra sui social il lusso dei palazzi del potere orbaniano e poi raduna i suoi ministri nella campagna di Ópusztaszer, che evoca la conquista del bacino dei Carpazi. Chi si stesse domandando se ci sia del populismo in tutto questo sappia che il leader di Tisza all’indomani del successo elettorale lo ha persino rivendicato