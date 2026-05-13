l’ungheria dopo orbán

Prima riunione di governo: il «populista» Magyar e la liturgia del cambio di regime

(Il premier ungherese durante la visita da lui organizzata negli spazi del ministero prima guidato dal suo arcinemico Antal Rogán. Foto Magyar/Fcbk)
(Il premier ungherese durante la visita da lui organizzata negli spazi del ministero prima guidato dal suo arcinemico Antal Rogán. Foto Magyar/Fcbk)
(Il premier ungherese durante la visita da lui organizzata negli spazi del ministero prima guidato dal suo arcinemico Antal Rogán. Foto Magyar/Fcbk)
Francesca De Benedetti
13 maggio 2026 • 20:42

Il nuovo premier ungherese mostra sui social il lusso dei palazzi del potere orbaniano e poi raduna i suoi ministri nella campagna di Ópusztaszer, che evoca la conquista del bacino dei Carpazi. Chi si stesse domandando se ci sia del populismo in tutto questo sappia che il leader di Tisza all’indomani del successo elettorale lo ha persino rivendicato

La campagna elettorale di Péter Magyar era stata villaggio per villaggio, la prima riunione del nuovo governo ungherese da lui guidato si è svolta questo mercoledì in campagna. Non in una campagna a caso, ovviamente, ma in un luogo evocativo, Ópusztaszer, dove leggenda vuole che nel lontano IX secolo il condottiero Árpád abbia riunito i capi delle tribù conquistatrici magiare in una sorta di assemblea costituente della nazione. Quel che esce dalla prima riunione di governo – la lettera a Ursula

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 