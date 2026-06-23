l’alleanza regionale e l’incontro sull’ucraina

Dal rilancio dei V4 con Magyar agli E5 con Merz: così Tusk vuol pesare in Ue

Francesca De Benedetti
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23 giugno 2026 • 20:55

Ora è il nuovo premier ungherese del dopo Orbán a fare da apripista per un ritorno ruggente (o così spera) del gruppo di Visegrad, ma il vero regista è il premier polacco. Che fa valere il ruolo di cerniera l'tra Europa centrale e i «big» pronti a riunirsi a Berlino

Rilanciare l’alleanza con la Polonia, resuscitare Visegrad ed estendere il tutto «all’Europa centrale così da essere influenti»: Péter Magyar, il premier ungherese del dopo-Orbán, è certamente l’apripista dell’operazione “Visegrad 2.0”, il rilancio dell’alleanza regionale sul quale si spertica in annunci dal giorno del suo trionfo elettorale di aprile, e che ha messo in opera ieri per il raduno dei primi ministri del «V4» a Budapest. Se già Viktor Orbán aveva piegato l’alleanza di Visegrad a gru

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 