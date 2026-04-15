«mi piace», dice trump

«Questo è un cambio di regime». Magyar ha il super potere per trasformare l’Ungheria

Francesca De Benedetti
15 aprile 2026 • 18:19

Il futuro premier va già allo scontro con la tv «di regime», che vuole chiudere, e il presidente «burattino», che sfratterà «se non si dimette». Con la mega maggioranza che avrà in aula, del resto, Tisza potrà «fare davvero tutto», spiega il giurista Léderer. Tutto dipende quindi «dalla volontà politica»

BUDAPEST – «Se il presidente della Repubblica e quegli altri burattini del sistema non si dimettono spontaneamente li rimuoveremo appena insediati». E ancora: «Appena il governo sarà formato, questa fabbrica di menzogne chiuderà». L’Ungheria è entrata nell’èra Magyar, o meglio Péter Magyar fa il suo ingresso da vincitore su Orbán e da rivincita su Fidesz. Non c’è niente di improvvisato: il leader che ha infiammato le piazze e entusiasmato i giovanissimi aveva programmato tutto fin nel minimo det

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 