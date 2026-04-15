«Questo è un cambio di regime». Magyar ha il super potere per trasformare l’Ungheria

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BUDAPEST – «Se il presidente della Repubblica e quegli altri burattini del sistema non si dimettono spontaneamente li rimuoveremo appena insediati». E ancora: «Appena il governo sarà formato, questa fabbrica di menzogne chiuderà». L’Ungheria è entrata nell’èra Magyar, o meglio Péter Magyar fa il suo ingresso da vincitore su Orbán e da rivincita su Fidesz. Non c’è niente di improvvisato: il leader che ha infiammato le piazze e entusiasmato i giovanissimi aveva programmato tutto fin nel minimo det