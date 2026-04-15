«Questo è un cambio di regime». Magyar ha il super potere per trasformare l’Ungheria

Il futuro premier va già allo scontro con la tv «di regime», che vuole chiudere, e il presidente «burattino», che sfratterà «se non si dimette». Con la mega maggioranza che avrà in aula, del resto, Tisza potrà «fare davvero tutto», spiega il giurista Léderer. Tutto dipende quindi «dalla volontà politica»
BUDAPEST – «Se il presidente della Repubblica e quegli altri burattini del sistema non si dimettono spontaneamente li rimuoveremo appena insediati». E ancora: «Appena il governo sarà formato, questa fabbrica di menzogne chiuderà». L’Ungheria è entrata nell’èra Magyar, o meglio Péter Magyar fa il suo ingresso da vincitore su Orbán e da rivincita su Fidesz. Non c’è niente di improvvisato: il leader che ha infiammato le piazze e entusiasmato i giovanissimi aveva programmato tutto fin nel minimo det